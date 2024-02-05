"Семья Русина сейчас здесь, поэтому я заметил в нем разницу. Это очевидные вещи, если вы отец и живете далеко, даже если вы живете в разных частях Великобритании. Очевидно, там, откуда Назарий, также идет война, и он был далеко от жены и ребенка. Они сейчас здесь, что является фантастическим для него на личном уровне. Все время его английский язык совершенствуется.

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Русин будет иметь лучшие связи со своими товарищами по команде на поле, сейчас я думаю, что его энергия, прессинг и рабочая этика замечательные. Просто не хватает этой связи. Я также думаю, что большую часть своей карьеры, или 75 процентов, он играл на позиции левого вингера или левого нападающего. Я не говорю, что Русин – не центрфорвард, я говорю, что он больше, чем это.

Было интересно, что сегодня он забил, стянувшись в широкую позицию, которая ему нравится. Я был очень доволен им и Мейсоном тоже. Много говорят о поиске усиления, но моя работа заключается в том, чтобы работать с игроками, которые уже в команде, и я очень доволен ими с тех пор, как пришел в клуб", – цитирует Била wearesunderland.

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