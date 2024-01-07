Далеко не все украинские легионеры могут быть довольны своими выступлениями в 1/32 Кубка Англии.

Михаил Мудрик получил очередную порцию негативных комментариев и оценок от профильных изданий за кубковый матч против нижелигового Престона (4:0). Несмотря на то, что украинец причастен к первому голу и мог оформить ассист, Михаила обвинили в чрезмерной пассивности в течение первого тайма. Претензии высказал даже звездный партнер.

Мудрик начал решающий гол Челси, но стал худшим в дебютном матче Кубка Англии – лондонцы устроили разгром

Сандерленд Назария Русина потерпел погром от Ньюкасла, но здесь вряд ли следует искать виновных – разница в классе слишком велика. Илья Забарный полноценно не отдохнул и был вынужден помогать Борнмуту удерживать тяжелую победу над КПР. Об этом подробно смотрите в новом выпуске на YouTube-канале Футбол 24.