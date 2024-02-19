Керівництво Сандерленда не церемониться з керманичами за перших ознак кризи.

"Чорні коти" офіційно підтвердили звільнення Майкла Біла з посади головного тренера.

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Колишній помічник Стівена Джеррарда очолив Сандерленд лише 2 місяці тому, замінивши Тоні Моубрея. Біл встиг провести 12 матчів – 4 перемоги, 2 нічиї і 6 поразок. Терпіння керівництва тріснуло після 2 поспіль невдач, які відкинули команду українця Назарія Русина на відстань 4 очок від зони плей-офф Чемпіоншипу.

Сандерленд відразу оголосив про призначення 37-річного Майка Доддса до кінця сезону. Він асистував Білу і мав досвід роботи виконувачем обов'язків після звільнення Моубрея.

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