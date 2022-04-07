"Он забивал голы, он забивал важные голы в Лиге чемпионов в начале сезона, он сделал хет-трик против Тоттенхэма, но я думаю, что если ты смотришь в будущее клуба, тебе придется идти с молодыми игроками, чтобы сделать все как можно лучше и поднять Манчестер. Юнайтед в течение последующих двух-трех лет.

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Очевидно, что Криштиану серьезно мотивирован. Сейчас он, безусловно, уже не тот игрок, которым был в свои 20. Такое случается, это футбол. Роналду гарантирует голы, но в остальном Манчестер Юнайтед нужно больше, им нужна голодная молодежь", – заявил Руни.

Без сомнения, португалец узнал, о чем говорил его бывший партнер по команде. Свой ответ Роналду оставил в комментариях под фото из студии Sky Sports нынешнего наставника Дерби Каунти в Instagram: "Два завистника". Очевидно, Роналду имел в виду самого Уэйна Руни и Джейми Каррагера.

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К слову, 36-летний Руни младше Роналду, но свой последний матч как профессиональный футболист провел еще 25 ноября 2020 года. Вместь в составе Манчестер Юнайтед футболисты провели пять сезонов, выиграв ряд трофеев. В их отношениях уже был конфликт после ЧМ-2006, на котором Криштиану активно требовал у рефери показать красную карточку англичанину.