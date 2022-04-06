Нидерландец выиграл заочную борьбу за этот пост у ряда именитых тренеров – Маурисио Почеттино, Луиса Энрике и Хулена Лопетеги, которых тоже называли претендентами. Руководство Юнайтеда остановило свой выбор именно на тренере Аякса.

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Ранее Тен Хаг прошел собеседование в английском клубе. Ожидается, что об официальном назначении объявят в течение нескольких следующих недель. МЮ заплатит Аяксу компенсацию в размере около 2 млн евро. Ральф Рангник – нынешний наставник манкунианцев, который покинет свой пост после завершения сезона, одобрил потенциальное назначение Тен Хага, сообщает AS со ссылкой на ESPN.

Напомним, 52-летний Тен Хаг возглавляет Аякс с 2017-го. Наивысшее достижение – выход в полуфинал ЛЧ 2018/19 и два золотых дубля в Нидерландах.

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