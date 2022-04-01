Недавно "селесао" уверенно обыграли Северную Македонию в финале плей-офф отбора и квалифицировались на чемпионат мира 2022 года.

"На своем законном месте": Роналду дерзко отреагировал на выход сборной Португалии на ЧМ-2022

Во время матча на Эстадио ду Драгау Криштиану аплодировали немало фанатов, а две девушки держали баннер, содержавший неожиданную просьбу: "Роналду, дай нам свою сперму". На нем были нарисованы флаги Португалии и Бразилии, а также сперматозоид. Фото болельщиц стало вирусным в соцсетях.

Заметим, 37-летний португалец сейчас является отцом четырех детей и еще ожидает двойню от Джорджины.