"Він забивав голи, він забивав важливі голи в Лізі чемпіонів на початку сезону, він зробив хет-трик проти Тоттенхема, але я думаю, що якщо ти дивишся в майбутнє клубу, тобі доведеться йти з молодшими гравцями, щоб зробити все якнайкраще і підняти Манчестер Юнайтед протягом наступних двох-трьох років.

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Очевидно, що Кріштіану серйозно вмотивований. Зараз він, безумовно, вже не той гравець, яким був у свої 20. Таке трапляється, це футбол. Роналду гарантує голи, але в решті гри Манчестер Юнайтед потрібно більше, їм потрібна голодна молодь", – заявив Руні.

Без сумніву, португалець дізнався, про що говорив його колишній партнер по команді. Свою відповідь Роналду залишив у коментарях під фото зі студії Sky Sports нинішнього наставника Дербі Каунті в Instagram: "Два заздрісники". Очевидно, Роналду мав на увазі самого Вейна Руні та Джеймі Каррагера.

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До слова, 36-річний Руні молодший за Роналду, але свій останній матч як професійний футболіст провів ще 25 листопада 2020 року. Разом у Манчестер Юнайтед футболісти провели п'ять сезоні, вигравши низку трофеїв. У їхніх взаєминах вже був конфлікт після ЧС-2006, на якому Кріштіану активно вимагав у рефері показати червону картку англійцю.