Ибракадабра, нераскрытый талант Венгера, голеадор из Карабобо – рейтинг самых популярных футболок МЛС

Североамериканская МЛС составила рейтинг самых популярных среди болельщиков футболок звездных игроков лиги. В лидерах – эксцентричный форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович.

37-летний шведский ветеран – самый популярный игрок в заокеанской лиге, если учитывать количество проданных футболок с его фамилией на спине. Об этом свидетельствуют данные с официального Инстаграм МЛС.

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В рейтинге топов МЛС Ибрагимович опередил мексиканского вингера Лос-Анджелеса Карлоса Велу, который так и не сумел раскрыться в лондонском Арсенале времен Арсена Венгера, несмотря на безоговорочное доверие французского специалиста. Неожиданно замкнул тройку лидеров венесуэльский форвард Атланты Йозеф Мартинес.

Уроженец штата Карабобо за неполные два года в Северной Америке "наколотил" 49 мячей в 54-х матчах и является едва ли не единственной радостью для нуждающихся из-за экономического кризиса соотечественников.

Интересно, что еще один звездный игрок из Европы, легендарный "Шрек" Уэйн Руни, только летом перебравшийся за океан из Эвертона, стал в рейтинге четвертым. Замкнул пятерку лидеров молодая надежда Парагвая, атакующий хавбек Мигель Альмирон. Он, как и Мартинес, выступает за Атланту Юнайтед.

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