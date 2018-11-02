toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АРСЕНАЛ - ЛИВЕРПУЛЬ

Руни не реализовал послематчевый пенальти – ДС Юнайтед драматично вылетел из плей-офф MLS

20:03 6 Читати українською
Руни не реализовал послематчевый пенальти – ДС Юнайтед драматично вылетел из плей-офф MLS
Уэйн Руни / фото: Goal.com

В поединке первого раунда плей-офф MLS ДС Юнайтед в серии послематчевых пенальти проиграл Коламбус Крю. Одним из антигероев встречи стал экс-нападающий МЮ Уэйн Руни.

ДС Юнайтед прекратил борьбу за чемпионство MLS. Уэйн Руни и компания в серии послематчевых пенальти уступили Коламбус Крю.

Защитник Дерби Томори забил курьезный автогол в матче с Челси, которому принадлежит по контракту

Именно английский нападающий не сумел реализовать первый удар в серии, которая завершилась победой Коламбус Крю со счетом 3:2. Основное время поединка завершилось вничью 1:1, а в экстра-тайме команды еще раз обменялись голами.

К слову, ранее борьбу за чемпионство прекратил еще один звездный нападающий – Златан Ибрагимович.

Топ-10 зірок МЛС: вожак Ібрагімовіч та нестримний Руні – як для них склався регулярний сезон

Теги
Видеоновости Мир Уэйн Руни Уэйн Руни МЛС ДС Юнайтед ДС Юнайтед
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
45
мин
Шахтер
17:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук