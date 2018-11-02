Руни не реализовал послематчевый пенальти – ДС Юнайтед драматично вылетел из плей-офф MLS

В поединке первого раунда плей-офф MLS ДС Юнайтед в серии послематчевых пенальти проиграл Коламбус Крю. Одним из антигероев встречи стал экс-нападающий МЮ Уэйн Руни.

ДС Юнайтед прекратил борьбу за чемпионство MLS. Уэйн Руни и компания в серии послематчевых пенальти уступили Коламбус Крю.

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Именно английский нападающий не сумел реализовать первый удар в серии, которая завершилась победой Коламбус Крю со счетом 3:2. Основное время поединка завершилось вничью 1:1, а в экстра-тайме команды еще раз обменялись голами.

К слову, ранее борьбу за чемпионство прекратил еще один звездный нападающий – Златан Ибрагимович.

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