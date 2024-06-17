"Сербия – сильная команда. Нам пришлось немного пострадать, и я считаю, что это очень хорошо для нас. Мы великолепно оборонялись под давлением соперника. Я очень доволен игрой команды, особенно в первом тайме. Очень важно, что мы стартовали с победы.

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В первом тайме мы прекрасно держали мяч, контролировали игру и, наверное, должны были забивать второй гол во втором тайме. Мы должны были показать больше на чужой половине поля и лучше защищаться возле своей штрафной площади. Во второй половине встречи мы не очень хорошо держали мяч, но я доволен тем, что это произошло, потому что на таких турнирах еще будут такие моменты, а мы справились неплохо.

В следующем матче с Данией я жду, что соперник будет действовать несколько иначе, поэтому перед нами будут стоять другие цели. Нужно будет использовать мяч так же, как в первом тайме с Сербией, и мы должны хорошо изучить игру датчан со Словенией, чтобы понять, какие корректировки надо внести", – цитирует Саутгейта официальный сайт УЕФА.

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