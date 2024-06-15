Итальянец решил, что не будет продолжать работать с "чайками" и покинул свою должность после завершения сезона. Брайтон решил довериться молодому специалисту из Германии Фабиану Хюрцелеру, который работал с Санкт-Паули.

Де Дзерби в Брайтоне уступит место 31-летнему тренеру – это будет рекорд АПЛ

Как сообщает пресс-служба "чаек", 31-летний тренер подписал контракт с Брайтоном до июня 2027 года. Он начнет работу с командой в июле. Хюрцелер – самый молодой тренер в истории АПЛ, возглавлявший клуб.

Напомним, что Брайтон в кампании 2023/24 занял 11 место набрав 48 очков.

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