Бельгия в рамках 1-го тура группового этапа Евро-2024 сыграет со Словакией. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Значение этого матча для Украины очевидны. Нам бы хотелось увидеть потерю очков со стороны обоих конкурентов, но вряд ли кто-то в это верит – зато можно оценить содержание игры Бельгии и Словакии. Журналисты уже посмотрели квалификацию и рассказали о футболе этих коллективов, однако первый тур на топ-турнирах очень часто удивляет.

Реклама:

Прогноз поєдинку від ліцензійного букмекера GGBET: безкомпромісна гра з великою кількістю попереджень — тотал ЖК більше 3 (коефіцієнт 2,1), та більшими шансами на перемогу господарів (коефіцієнт 1,47). Отримай неймовірний бонус до 150 000 грн від GGBET! Тримай лінію на Євро!



Больше всего интересует Бельгия, которой пророчат первое место в квартете – и с которой Украина сыграет в третьем туре. В феврале 2023-го "красных дьяволов" возглавил Доменико Тедеско. Под его руководством сборная выиграла 10 из 14 матчей, избежав поражений, хотя в отборе среди соперников были Австрия и Швеция, а в спаррингах встречались с Англией, Германией и Сербией.

Впрочем, на этом отрезке немецкий специалист поссорился с Куртуа настолько сильно, что Тибо отказался от Евро-2024 еще в декабре. Уход легендарного голкипера вписался в тренд обновления кадров. Ветеранов из золотого поколения еще хватает, однако место в национальной команде получили и представители Фулхэма, Лестера, Ренна, Брюгге, Андерлехта, и тому подобное. Из заявки на Евро-2020 осталось 10 футболистов, а Де Брюйне пропустил из-за травм почти весь отбор – и это никак не помешало сборной.

Бельгийцы выглядят крайне мощно. Во-первых, в глаза бросается очень интенсивный прессинг с высокой линией обороны. Во-вторых, "дьяволы" стали значительно быстрее в прямом смысле – Доку, Бакайоко, Троссар, Тилеманс и Ко очень круто атакуют глубину, открываясь под передачи за спины и убегая на пространстве. 31-летний Лукаку при этом тоже не отстает.

В-третьих, Доменико Тедеско очень много ставит на индивидуальные качества вингеров. Они сразу занимают высокие позиции, причем без инвертированности – левша слева и правша справа. По ходу игры команда создает для них изоляции – благо, тот же Доку и Бакайоко входит в топ-8 Европы по успешности обыгрышей 1-в-1. Ранее Бельгия так не работала.

В-третьих, в позиционном наступлении выделяются открывания и врывания в полуфланговых зонах. Их целенаправленно перегружают. Все это работало даже на толе сильнейших сборных Европы – и именно поэтому все ожидают уверенного триумфа в группе Е. Будем надеяться, что Украина обрежет крылья бельгийцам, а пока надо посмотреть на попытку со стороны Словакии.

Ожидать чуда со стороны наших западных соседей не следует. Франческо Кальцона – экс-коуч Наполи в этом сезоне – основную ставку делает на оборону. Как в обычном блоке, так и через владение. Ради улучшения надежности тренер никогда не ротировал защитную линию, в которой особенно выделяется Шкриньяр. Клубный сезон он провел неудачно, вылетев в запас ПСЖ, однако в сборной Милан остается очень важным.

Итальянцы знают толк в вопросах обороны. Сборная Словакии стала очередным подтверждением – в квалификации "соколы" пропустили всего 8 голов, а это очень мало. Впрочем, команда не только отсиживается в "автобусе", но и довольно умело контратакует. Главную роль в переходных фазах играет Лоботка – центрхав Наполи, который в течение двух сезонов подряд лидирует по количеству пасов в Серии А.

Вообще, у словаков довольно неплохой состав, с большой группой легионеров из топ-чемпионатов (или с опытом в топ-лигах). Выход со второго места в группе с Португалией, Боснией, Люксембургом и Исландией совсем не удивляет – Словакия забила 17 голов, набрала 22 очка и заслуженно вышла на Евро. Сборная соответствует уровню турнира.

Вот только выдержат ли "соколы" агрессивный прессинг бельгийцев и их стремительные фланговые атаки? Честно говоря, существуют большие сомнения. Слишком уж мощно выглядели подопечные Доменико Тедеско – даже грандам было трудно сдержать эту машину. Правда, недооценивать словаков не следует, ведь в отборе они давали бой Португалии – 2:3 в Лиссабоне, 0:1 дома при равной игре.

Но это все равно поражения. Именно поэтому все ожидают победу Бельгии в сегодняшней встрече. Будем смотреть, оправдаются ли прогнозы.

Ориентировочные составы на матч Бельгия – Словакия

Бельгия:

Словакия: