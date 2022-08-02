МЛС

ДС Юнайтед – Орландо Сити – 2:1

Голы: Деркин, 90+1, Фунтас, 90+5 – Урсо, 9

Хозяева не могли выиграть в 4 турах подряд, но приход именитого англичанина сразу дал положительный эффект.

Бывший хавбек Металлиста забил на 13-й секунде матча МЛС, установив новый рекорд клуба

Правда, почти весь матч складывался для ДС Юнайтед неудачно. Команда Руни пропустила уже на 9-й минуте и не могла ответить до компенсированного времени. Впрочем, "черно-красные" умудрились не только спасти очко, но и вырвать полноценную победу. Камбек напомнил финал ЛЧ 1998/99, когда Манчестер Юнайтед провернул схожий фокус с Баварией.

Руни вряд ли будет долго праздновать свой дебютный успех. ДС Юнайтед остается на дне Восточной конференции МЛС, отставая от зоны плей-офф на 8 очков.

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