Барселона закрыла американские сборы спаррингом в Нью-Йорке против местного Ред Буллз. Эту встречу посетила легенда обоих клубов – Тьерри Анри – причем француз надел футболку, составленную из половинок формы "блаугранас" и "буллз". Старту поединка предшествовала очень теплая встреча Тьерри с Хави. Кроме того, матч посетили актер Дуэйн "Скала" Джонсон и баскетболист Ройс О'Нил.

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Каталонцы выставили мощный состав. В старте не нашлось места только для Педри, Пике, Обамеянгу и Кессье, а пребывание Депая и Фати на скамейкезапасных не должно удивлять – впочем, все эти футболисты вышли на второй тайм. Не было в заявке и Кунде, что не удивительно. Интересно, что в основу поставили Фрэнки Де Йонга, которого Барса то хочет избавиться любой ценой, то называет важным для проекта игроком.

Гости прогнозируемо легко переехали в Нью-Йорк. Каталонцы удерживали мяч 71% игрового времени и создали огромное количество моментов – у одного только Левандовски за 73 минуты было 7 явно голевых шансов. Впрочем, реализация поляка подкачала. Он покинул поле, так и не сумев забить дебютный гол за Барсу, хотя на его лице нельзя было увидеть переживаний. Форвард наслаждался игрой.

Carlos Coronel, The Brazilian Brick Wall ? pic.twitter.com/kQw4kOK6Vd — New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) July 30, 2022

Усман Дембеле продолжил демонстрировать готовность стать ключевым футболистом "блаугранас" в сезоне. На 23-й минуте он организовал шикарный момент для Левандовски, прорвавшись сквозь двух защитников в штрафной и обыгравшись с Де Йонгом, а на 39-й француз открыл счет. Дембеле сместился с левого фланга, отдал пас на Рафинью, забежал в штрафную, получил проникаюший пас в ответ от бразильца и мощно пробил в дальний угол – 0:1!

Этот счет продержался до самого эндшпиля встречи. После серии замен несколько хороших моментов упустил Фати и все тот же Левандовски, однако на 87-й минуте Барселона таки добила Нью-Йорк Ред Буллз. Второй гол организовали футболисты, которых в клубе видеть не желают: Пьянич исполнил классный заброс из своей половины поля, защитник и вратарь помешали друг другу на перехвате, а Депай подхватил отскок и расстрелял пустые ворота – 0:2. Именно с этим счётом матч и подошел к концу.

HIGHLIGHTS | Dembélé and Memphis provide the fireworks in New York! pic.twitter.com/3Nd3Y9Nxjy — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 31, 2022

Это был последний поединок Барселоны на сборах в США. Следующий спарринг они проведут уже в стенах Камп Ноу – 7 августа в рамках Кубка Гампера "блаугранас" примут мексиканский Пумас, за который выступает Дани Алвес. В Ла Лиге каталонцы стартуют 13 августа домашним матчем против Райо Вальекано.

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