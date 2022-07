Барселона закрыла американские сборы спаррингом в Нью-Йорке против местного Ред Буллз. Эту встречу посетила легенда обоих клубов – Тьерри Анри – причем француз надел футболку, составленную из половинок формы "блаугранас" и "буллз". Старту поединка предшествовала очень теплая встреча Тьерри с Хави. Кроме того, матч посетили актер Дуэйн "Скала" Джонсон и баскетболист Ройс О'Нил.

Welcome to @RedBullArena, @TheRock!



Here to support and rock out with @LaurenHashian and @NazTokio! pic.twitter.com/NPtEz5NaKH