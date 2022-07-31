События в поединке 23-го тура МЛС Западной конференции развивались молниеносно. Уже на 13 секунде Бланко вывел гостей вперед. Этот гол стал самым быстрым в истории Портленд Тимберс, но лишь четвёртым по скорости в истории чемпионата (рекорд – 6 секунд).

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Миннесота в ответ забила трижды еще до перерыва. "Дроворубы" во втором тайме вернули интригу, отличившись тоже тремя взятиями ворот. Один из них в свой актив снова записал бывший хавбек Металлиста. Последняя точка была за хозяевами. Финальный свисток зафиксировал яркую ничью 4:4.

БЛАНКО ЗАБИВАЕТ ЗА 14 СЕКУНД pic.twitter.com/vMokarNVKm — ESPN FC (@ESPNFC) 30 июля 2022 г.

К слову, Себастьян Бланко выступает за Портленд Тимберс с 2017 года. Он уже успел наиграть за них 169 поединков, 22 из которых – в этом сезоне. В течение 2011-2014 годов аргентинец надевал футболку харьковского клуба (97 матчей).

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