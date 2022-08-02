Руні здобув першу перемогу на чолі ДС Юнайтед – команда повторила легендарний камбек фіналу ЛЧ
Вейн Руні переможно дебютував у статусі головного тренера ДС Юнайтед.
МЛС
ДС Юнайтед – Орландо Сіті – 2:1
Голи: Деркін, 90+1, Фунтас, 90+5 – Урсо, 9
Господарі не могли виграти у 4 турах поспіль, але прихід іменитого англійця відразу дав позитивний ефект.
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Щоправда, майже весь матч складався для ДС Юнайтед невдало. Команда Руні пропустила вже на 9-й хвилині і не могла відповісти аж до компенсованого часу. Втім, "чорно-червоні" примудрилися не лише врятувати очко, а й вирвати повноцінну перемогу. Камбек нагадав фінал ЛЧ 1998/99, коли Манчестер Юнайтед провернув схожий фокус з Баварією.
Руні навряд буде довго святкувати свій дебютний успіх. ДС Юнайтед залишається на дні Східної конференції МЛС, відстаючи від зони плей-офф на 8 очок.
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