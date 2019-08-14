Руни нанял специалиста для борьбы с алкогольной зависимостью

Экс-форвард Манчестер Юнайтед и сборной Англии Уэйн Руни хочет начать жизнь с чистого листа.

Руни готовится к возвращению в Англию, где с января 2020 года будет выступать за Дерби Каунти, а также работать помощником главного тренера "баранов" Филиппа Коку. 33-летний форвард нанял специалиста по алкозависимости, сообщает The Sun.

Дерби Каунти объявил о назначении Руни играющим тренером

"Уэйн много пил в США, и от этого возникали проблемы с женой. Он как бы уничтожал себя, выпивая дома по вечерам. Но когда он вернется на родину в октябре, хочет все исправить. Он хочет начать с чистого листа, он знает, что отказ от алкоголя пойдет всем на пользу. Жена тоже уговаривала его бросить пить, но тогда он ее не слушал", – заявил источник близкий к игроку.

Напомним, Уэйн Руни большую часть своей игровой карьеры провел в Манчестер Юнайтед, однако является воспитанником Эвертона. Нападающий перешел в американский ДС Юнайтед прошлым летом.

Озил и Колашинац развязали войну криминальных кланов: дома игроков Арсенала под охраной – есть первые задержания