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Дерби Каунти объявил о назначении Руни играющим тренером

16:42 104 Читати українською
Дерби Каунти объявил о назначении Руни играющим тренером
Уэйн Руни / Официальный сайт Дерби Каунти

Клуб Чемпионшипа договорился о сотрудничестве с легендарным форвардом Манчестер Юнайтед.

Дерби Каунти на официальном сайте объявил о назначении Уэйна Руни играющим тренером.

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Правда, экс-нападающий Манчестер Юнайтед войдет в тренерский штаб Филиппа Коку только с января 2020 года. Контракт Руни с "баранами" будет рассчитан на 18 месяцев. Параллельно с работой в Дерби Каунти 33-летний англичанин продолжит получать тренерскую лицензию для дальнейшей самостоятельной карьеры.

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Напомним, Уэйн Руни большую часть своей игровой карьеры провел в Манчестер Юнайтед, однако является воспитанником Эвертона. Нападающий перешел в американский ДС Юнайтед прошлым летом.

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Англия Уэйн Руни Уэйн Руни Главное Дерби Каунти Дерби Каунти Чемпионшип
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