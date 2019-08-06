Дерби Каунти объявил о назначении Руни играющим тренером

Клуб Чемпионшипа договорился о сотрудничестве с легендарным форвардом Манчестер Юнайтед.

Дерби Каунти на официальном сайте объявил о назначении Уэйна Руни играющим тренером.

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Правда, экс-нападающий Манчестер Юнайтед войдет в тренерский штаб Филиппа Коку только с января 2020 года. Контракт Руни с "баранами" будет рассчитан на 18 месяцев. Параллельно с работой в Дерби Каунти 33-летний англичанин продолжит получать тренерскую лицензию для дальнейшей самостоятельной карьеры.

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Напомним, Уэйн Руни большую часть своей игровой карьеры провел в Манчестер Юнайтед, однако является воспитанником Эвертона. Нападающий перешел в американский ДС Юнайтед прошлым летом.