Руні найняв фахівця для боротьби з алкогольною залежністю

Екс-форвард Манчестер Юнайтед та збірної Англії Вейн Руні хоче почати життя з чистого аркуша.

Руні готується до повернення в Англію, де з січня 2020 року виступатиме за Дербі Каунті, а також працюватиме помічником головного тренера "баранів" Філліпа Коку. 33-річний форвард найняв фахівця, щоб позбутись алкозалежності, повідомляє The Sun.

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"Вейн багато пив в США, і від цього виникали проблеми з дружиною. Він ніби знищував себе, випиваючи вдома вечорами. Але коли він повернеться на батьківщину в жовтні, хоче все виправити. Він хоче почати з чистого аркуша, він знає, що відмова від алкоголю піде всім на користь. Дружина теж вмовляла його кинути пити, але тоді він її не слухав", – заявило джерело наближене до гравця.

Нагадаємо, Вейн Руні більшу частину своєї ігрової кар'єри провів у Манчестер Юнайтед, проте є вихованцем Евертона. Нападник перейшов у американський ДС Юнайтед минулого літа.

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