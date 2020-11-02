Румынский голкипер отметился невероятным голом, забив из собственной штрафной площадки
07:30 - Читати українською
Курьезный эпизод произошел в одном из матчей чемпионата Румынии.
19-летний голкипер бухарестского Стяуа Михай Удря умудрился отличиться замечательным голом.
Дубль Роналду в видеообзоре поединка против Специи – 4:1
Румынский вратарь мощным ударом со своей штрафной сумел переправить мяч через все поле. Его коллега по позиции не ожидал такой наглости от Удри и не смог спасти свои ворота от гола.
Радости голкипера от своего точного удара не было предела.
Динамо він забивав, головорізи із Більбао і три шокуючі трагедії: призовий кросворд від головного редактора
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter