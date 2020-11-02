19-летний голкипер бухарестского Стяуа Михай Удря умудрился отличиться замечательным голом.

Дубль Роналду в видеообзоре поединка против Специи – 4:1

Румынский вратарь мощным ударом со своей штрафной сумел переправить мяч через все поле. Его коллега по позиции не ожидал такой наглости от Удри и не смог спасти свои ворота от гола.

Радости голкипера от своего точного удара не было предела.

Динамо він забивав, головорізи із Більбао і три шокуючі трагедії: призовий кросворд від головного редактора