Румунський голкіпер відзначився неймовірним голом, забивши з власного штрафного майданчика
07:30 - Читать на русском
Курйозний епізод трапився в одному з матчів чемпіонату Румунії.
19-річний голкіпер бухарестського Стяуа Міхай Удря примудрився відзначитись чудовим голом.
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Румунський воротар потужним ударом зі свого штрафного майданчика зумів переправити м'яч через усе поле. Його колега за позицією не очікував такої нахабності від Удрі і не зміг врятувати свої ворота від голу.
Радість голкіпера від свого влучного удару не мала меж.
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