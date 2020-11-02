19-річний голкіпер бухарестського Стяуа Міхай Удря примудрився відзначитись чудовим голом.

Дубль Роналду у відеоогляді поєдинку проти Спеції – 4:1

Румунський воротар потужним ударом зі свого штрафного майданчика зумів переправити м'яч через усе поле. Його колега за позицією не очікував такої нахабності від Удрі і не зміг врятувати свої ворота від голу.

Радість голкіпера від свого влучного удару не мала меж.

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