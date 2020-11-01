Дубль Роналду в видеообзоре поединка против Специи – 4:1
20:51 - Читати українською
Специя принимала Ювентус в рамках 6-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.
Альваро Мората 14’
Адриен Рабьо 67’
14’ Альваро Мората
67’ Адриен Рабьо
Мората открыл счет во встрече, но хозяева неожиданно выровняли положение перед свистком на перерыв.
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Во втором тайме на поле появился звездный форвард Юве Криштиану Роналду и сразу приступил к делу, отметившись двумя голами. Еще один мяч забил Адриен Рабьо.
Победа позволила туринцам подняться на третью строчку, Специя остается 16-й.
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