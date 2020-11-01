Специя принимала Ювентус в рамках 6-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Мората открыл счет во встрече, но хозяева неожиданно выровняли положение перед свистком на перерыв.

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Во втором тайме на поле появился звездный форвард Юве Криштиану Роналду и сразу приступил к делу, отметившись двумя голами. Еще один мяч забил Адриен Рабьо.

Победа позволила туринцам подняться на третью строчку, Специя остается 16-й.

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