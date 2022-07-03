32-летний футболист накануне выпрыгнул с четвертого этажа дома в городе Волунтари, сообщает ProSport.ro . Падение оказалось смертельным.

18-летний футболист совершил самоубийство из-за травли партнеров и тренеров

"2 июля около 15:38 в полицию поступило сообщение о прыжке из окна. Правоохранители вместе с двумя медицинскими бригадами отправились на место происшествия. Медики проводили реанимационные мероприятия, но, к сожалению, констатировали смерть", – говорится в пресс-релизе полиции.

После ухода из клуба Дачия в 2019 году у Роланда были проблемы со здоровьем. Это могло подтолкнуть его к такому поступку. Ранее, 10 лет назад, Станеску уже был в шаге от смерти, когда перерезал себе вены после информации о ссоре своих родителей. Тогда его удалось спасти.

Заметим, что на протяжении профессиональной карьеры Роланд Станеску выступал только в Румынии – за Арджеш, Минерул Мотру, Штефенешть, Петролул и другие команды.