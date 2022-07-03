32-річний футболіст напередодні вистрибнув з четвертого поверху будинку у місті Волунтарі, інформує ProSport.ro. Падіння виявилось смертельним.

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"2 липня близько 15:38 у поліцію надійшло повідомлення про стрибок з вікна. Правоохоронці разом з двома медичними бригадами вирушили на місце події. Медики проводили реанімаційні заходи, але, на жаль, констатували смерть", – йдеться у пресрелізі поліції.

Після відходу із клубу Дачія у 2019-му Роланд мав проблеми зі здоров'ям. Це могло підштовхнути його до такого вчинку. Раніше, 10 років тому, Станеску вже був за крок від смерті, коли перерізав собі вени після інформації про сварку своїх батьків. Тоді його вдалось врятувати.

Зауважимо, протягом професіональної кар'єри Роланд Станеску виступав лише в Румунії – за Арджеш, Мінерул Мотру, Штефенешть, Петролул та інші команди.

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