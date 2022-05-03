Молодой игрок команды Гимпо покончил с собой, не справившись с психологическим давлением.

Вурим Юнг покончил с собой, выбросившись с четвертого этажа. 18-летнего футболиста молодежной команды Гимпо травили партнеры и тренеры, сообщает AS.

Отец рассказал, что не знал про проблемы сына. А клуб сообщил о смерти Юнга: "Мы никогда не забудем о нашей дружбе. Он стал звездой на небе".

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