18-летний футболист совершил самоубийство из-за травли партнеров и тренеров
09:47 - Читати українською
Молодой игрок команды Гимпо покончил с собой, не справившись с психологическим давлением.
Вурим Юнг покончил с собой, выбросившись с четвертого этажа. 18-летнего футболиста молодежной команды Гимпо травили партнеры и тренеры, сообщает AS.
Отец рассказал, что не знал про проблемы сына. А клуб сообщил о смерти Юнга: "Мы никогда не забудем о нашей дружбе. Он стал звездой на небе".
Молодая американская звезда женского футбола совершила самоубийство
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter