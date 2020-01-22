"Тот звонок изменил нашу жизнь": год со дня гибели Эмилиано Салы – трагедии, которая шокировала весь мир

21 января исполнился год со дня последнего полета Эмилиано Салы. Что на сегодняшний день известно о трагедии и как живут родные погибшего футболиста – в материале "Футбол 24".

Январь 2019 года. Кардифф подписывает форварда Нанта Эмилиано Салу за 15 млн фунтов, оформив рекордный трансфер в своей истории. 28-летний аргентинец попрощался с одноклубниками и вечером 21 января вылетел в Уэльс частным самолетом Piper PA-46 Malibu, пилотом которого был британец Дэйв Ибботсон. К сожалению, к месту назначения они не добрались – воздушное судно исчезло с радаров и упало в воду недалеко от острова Гернси. Спустя 2 недели на глубине 63 метра были обнаружены обломки самолета и одно тело. Позже выяснилось, что оно принадлежит именно Эмилиано Сале, а вот тело пилота так и не нашли. Футболист был похоронен 16 февраля 2019 года в Аргентине.

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Прошел год после трагической гибели Салы, но его семья до сих пор ожидает результатов расследования. Родные футболиста отметили годовщину его смерти без лишнего шума, в семейном кругу. Семья Салы надеется на оглашение официальных итогов расследования, которое запланировано на 16 марта 2020 года. "Наша цель – добиться справедливости, ведь мы хотим, чтобы ни одна семья больше не почувствовала той боли, которую пришлось пережить нам", – говорится в заявлении, которое обнародовал адвокат родных Эмилиано Салы.

Спустя год после трагедии улицы аргентинского городка Прогресо выглядят пустыми. Там сейчас лето, поэтому все 2 тысячи его жителей прячутся от жары в помещениях. Журналисты BBC после католического Рождества посетили дом семьи Салы, которая до сих пор не может смириться с невосполнимой утратой. В этом городке Эмилиано был не только футбольной звездой. Для каждого жителя Прогресо он был братом, другом, соседом, одноклубником или просто знакомым. В день похорон футболиста родной город Салы посетили больше всего людей в истории этого населенного пункта.

"Когда Эми было 15 лет, он сидел на кухне нашего старого дома и сказал мне, что хочет стать футболистом. Ради этого он решился на переезд в другой город, далеко от родного дома. Мне было трудно принять это, но я видела, насколько он одержим этой идеей, потому смирилась с его выбором. Это была его мечта, которая осуществилась. Я горжусь своим сыном, но пока не могу осознать, что его больше нет. К сожалению, я не могу сказать, что оправилась, поскольку все еще борюсь с болью потери. Я каждый год ездила во Францию ​​на его день рождения и проводила там несколько недель. Была поражена, насколько фанаты Нанта любили Эмилиано. Он был очень застенчивым, но всегда останавливался, чтобы раздать автографы и сделать несколько селфи. Мой сын не умел отказывать. Я до сих пор получаю много подарков из Аргентины, Франции и Англии. Это просто удивительно", – сквозь слезы рассказывает Мерседес (мать форварда – прим.).

Люди присылают мне фото Эми, которых я никогда не видела. Прекрасно видеть, насколько его любят люди. Когда он приезжал в Прогресо, то вел себя, как обычный человек, хотя в нашем городе он был настоящей звездой. Конечно, любовь фанатов – это приятно и очень трогательно, но я бы хотела, чтобы он просто был здесь, рядом с нами. Тот звонок в 6 утра навсегда изменил нашу жизнь. Кажется, это произошло только вчера, хотя прошел уже год.

Вскоре после катастрофы весь мир облетело трогательное фото собаки нападающего, которая преданно ждала хозяина во Франции. Теперь она живет в Аргентине в Прогресо. Семья Салы забрала ее в дом, в котором проживают мама и брат Эмилиано. "Эта собака теперь член нашей семьи – мы ни на минуту не думали над тем, чтобы отдать ее кому-то другому. Она знала нас, ведь мы часто бывали во Франции. Когда мы перевезли Налу (кличка собаки – прим.) сюда, она нашла некоторые вещи Эмилиано. Уверена, что она узнала его запах", – рассказала мать футболиста. Нала нашла нового друга в лице Августа – племянника Салы. Именно этот ребенок унаследовал самое ценное сокровище, которое оставил футболист во Франции. Эта собака была его самым преданным другом в чужой стране с 2015 года.

"Мы до сих пор пытаемся преодолеть эту боль после тяжелой потери, объединившись вокруг нашей мамы, ведь ей поддержка нужна больше всего. Страшно представить ощущения матери, теряющей своего ребенка. Что касается расследования дела, то это очень трудный вопрос для нас. Понимаем, что это затянется надолго, но ждем результатов расследования, ведь для нашей семьи это важно. Мы всего лишь хотим узнать правду. Что касается проблем между Нантом и Кардиффом, то в эти дела мы не вмешиваемся. Мы с братом много говорили о сборной Аргентины. Эмилиано понимал, что при наличии таких нападающих как Месси, Игуаин, Дибала и Агуэро ему будет трудно попасть в национальную команду, но это было его заветной мечтой", – рассказал Дарио (брат Салы – прим.).

А вот отец нападающего – Орасио Сала – не смог пережить трагедии. Он умер от сердечного приступа 26 апреля 2019-го в возрасте 58 лет – спустя неполных 3 месяца после известия о гибели сына.

На самом деле, вопросов в этой трагедии пока гораздо больше, чем ответов. Сейчас причиной смерти футболиста считают травмы головы и грудной клетки, но исследования также обнаружили в крови форварда значительное превышение содержания диоксида углерода, что свидетельствует о возможной смерти Салы еще до падения самолета в воду. Кроме того, пилотом самолета вообще должен был быть совсем другой человек, но Дэвид Хендерсон буквально в последний момент предложил роковой полет своему коллеге Дэйву Ибботсону, который, как оказалось, не имел необходимой лицензии для полетов в ночное время. Владельцем самолета был агент Вилли Маккей, который участвовал в переходе нападающего из Нанта в Кардифф, а непосредственно перелет организовывал его сын Марк. Следователи проверяют и их причастность к катастрофе. Остаются сомнения и относительно технического состояния самолета, который, по словам свидетелей и самого Салы перед роковым полетом, было неидеальным. Кроме того, до сих пор остается неизвестной судьба пилота, ведь его тела так и не нашли ни среди обломков самолета, ни в воде, ни на берегу. Ответы на все эти вопросы должны быть освещены в официальном отчете, который, как уже указывалось, ожидается в середине марта.

К слову, Нант и Кардифф до сих пор продолжают искать справедливость в органах правосудия. ФИФА обязала валлийский клуб выплатить 6 млн евро (первый транш от общей суммы трансфера). В случае неуплаты данной суммы в течение 45 дней Кардифф рисковал получить запрет на регистрацию новичков в течение трех трансферных окон. Впрочем, окончательная точка в деле до сих пор не поставлена, ведь Кардифф подал апелляцию в CAS, мотивируя это несоответствием отдельных пунктов трансферного соглашения установленным требованиям. По мнению Кардиффа, на момент гибели Сала де-юре не был игроком валлийского клуба из-за неправильно оформленного контракта. 5 декабря апелляция была зарегистрирована, а решение ожидается не раньше июня.

Впрочем, несмотря на наличие споров, оба клуба почтили память форварда. Валлийцы организовали специальную службу в одной из церквей Кардиффа, а болельщики приносили цветы и атрибутику к стадиону. "Мы никогда не видели, как ты играешь и забиваешь голы, но будем помнить тебя всегда, наша синяя птичка", – написано на одном из плакатов фанатов Кардиффа. Нант к годовщине трагедии выпустил специальные футболки, которые будут проданы на аукционе. Стоимость каждой – около 100 долларов, а тираж изготовленных футболок составляет около 800 экземпляров. Все собранные деньги будут переданы бывшим клубам форварда в Аргентине, за которые он выступал в юности. Именно в этой форме Нант сыграет против Бордо в ближайшем матче чемпионата Франции.

К слову, футболка оформлена в цветах сборной Аргентины, ведь сыграть за "альбиселесте" было мечтой Эмилиано Салы. Мечтой, которой, к сожалению, не суждено было воплотиться в жизнь.

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