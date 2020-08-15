toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига Европы
ДИНАМО КИЕВ МАНЧЕСТЕР СИТИ - ЛИОН БАРСЕЛОНА - БАВАРИЯ ТРАНСФЕРЫ

Румменигге "оскорбил" Шахтер своим прогнозом мечты на Лигу Европы

21:22 - Читати українською
Румменигге "оскорбил" Шахтер своим прогнозом мечты на Лигу Европы
Карл-Хайнц Румменигге / T-Online

Председатель правления мюнхенской Баварии Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением относительно борьбы за победу в Лиге Европы.

 

"Я видел, что Интер очень хорошо выступает в Лиге Европы и заслуженно обыграл Байер в четвертьфинале.

Интер – Шахтер: Луческу оценил шансы своих бывших команд в полуфинале Лиги Европы

Мне они очень понравились, а главное – они не просто подписывают звезд с именем, а показывают хороший футбол. Для меня было бы результатом мечты, если бы Бавария выиграла Лигу чемпионов, а Интер Лигу Европы", – приводит слова Румменигге Football-italia.

Напомним, миланцы в полуфинале Лиги Европы встретятся с Шахтером, а во второй паре будут бороться Севилья и Манчестер Юнайтед.

Єврокубкові коронавірусні пригоди Шахтаря: підготовка до Інтера стартувала – відкрите тренування і тест на COVID-19

blog_ava
Динамо подписало второго новичка при Луческу
13:27
29746
Теги
Лига Европы Шахтер Шахтер Бавария Бавария Интер Интер Карл-Хайнц Румменигге Интер - Шахтер
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
11
мин
Севилья
22:00
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?