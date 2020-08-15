Румменигге "оскорбил" Шахтер своим прогнозом мечты на Лигу Европы

"Я видел, что Интер очень хорошо выступает в Лиге Европы и заслуженно обыграл Байер в четвертьфинале.

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Мне они очень понравились, а главное – они не просто подписывают звезд с именем, а показывают хороший футбол. Для меня было бы результатом мечты, если бы Бавария выиграла Лигу чемпионов, а Интер Лигу Европы", – приводит слова Румменигге Football-italia.

Напомним, миланцы в полуфинале Лиги Европы встретятся с Шахтером, а во второй паре будут бороться Севилья и Манчестер Юнайтед.

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