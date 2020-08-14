Интер – Шахтер: Луческу оценил шансы своих бывших команд в полуфинале Лиги Европы

"Шахтер сейчас сложно обыграть. У них феноменальная организация игры, поэтому Интеру будет непросто. Им будет сложно вернуть себе мяч, когда им будет владеть украинская команда.

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Это будет противостояние двух разных коллективов. Шахтер действует за счет своей организации, Интер – за счет агрессии. У итальянской команды есть индивидуальное мастерство и солидность в обороне.

У Шахтера хорошие шансы выиграть этот трофей. Готовность игроков Интера в этом матче будет решающим фактором. Конте хорошо знает Шахтер, ведь встречался с ним в Лиге чемпионов. Ключевой игрок Шахтера в центре поля – Алан Патрик. Он сейчас очень силен, как и Маркос Антонио. Также исключительный Марлос", – цитирует Луческу издание Inter-news.it.

Напомним, Луческу возглавлял оба клуба: с Интером румынский специалист работал в сезоне 1998/99, а донецкой командой руководил с 2004 по 2016 годы. Полуфинальная встреча коллективов состоится 17 августа в 22:00.

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