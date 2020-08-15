Румменігге "образив" Шахтар своїм прогнозом мрії на Лігу Європи

"Я бачив, що Інтер дуже добре виступає в Лізі Європи і заслужено обіграв Байєр Леверкузен у чвертьфіналі.

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Мені вони дуже сподобалися, а головне – вони не просто підписують зірок з іменем, а показують хороший футбол. Для мене було б результатом мрії, якби Баварія виграла Лігу чемпіонів, а Інтер Лігу Європи", – наводить слова Румменігге Football-italia.

Нагадаємо, міланці у півфіналі Ліги Європи зустрінуться з Шахтарем, а в другій парі боротимуться Севілья та Манчестер Юнайтед.

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