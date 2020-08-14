Єврокубкові коронавірусні пригоди Шахтаря: підготовка до Інтера стартувала – відкрите тренування і тест на COVID-19

Шахтар у чвертьфіналі Ліги Європи розгромив Базель (4:1) і вже почав готуватися до гри проти Інтера. Роман Ляшенко розповідає, як виглядають залаштунки міні-турніру в Німеччині.

Після вихідного в середу, який, за словами захисника Шахтаря Миколи Матвієнка, його партнери проводили в готелі переважно за переглядом ТВ та грою у Play Station, у четвер, 13 серпня, "гірники" зібралися зранку на тренування, на яке запросили і журналістів.

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Підготовку до півфіналу Ліги Європи проти Інтера чемпіони України розпочали на полі прекрасного спортивного центру міста Нойс, за 15 км їзди на автобусі від центру Дюсельдорфа. Дуже хочеться зробити ліричний відступ та зазначити, як же подібної інфраструктури не вистачає Україні для розвитку футболу.

Усі гравці Шахтаря в строю після Базеля та взяли у четвер участь у тренуванні. Та футболісти основи, які грали у чвертьфіналі, працювали в загальній групі лише 45 хвилин, після чого спостерігали за тим, як їхні партнери проводять двосторонку. Поки що лідерам команди потрібно було лише відновитися після попереднього матчу.

Журналісти мали змогу спостерігати за всім тренуванням. Зрозуміло, що ніяких тактичних секретів побачити ніхто не міг, адже основна підготовка до Інтера розпочнеться у п'ятницю, і розкриття карт вона не передбачає. Також спостерігали за тренуванням генеральний директор клубу Сергій Палкін та директор департаменту селекції Шахтаря Жозе Боту, багато спілкуючись між собою.

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Після тренування головний тренер "гірників" Луїш Каштру поспілкувався з журналістами. Він нагадав, що Шахтар цього єврокубкового сезону не програв жодного матчу за межами України, та підкреслив, що усі чотири півфіналісти турніру мають шанси на здобуття трофею. Португалець зауважив, що Шахтар готовий грати на будь-якому стадіоні світу проти будь-якої команди. Також Каштру пофілософствував щодо відповідальності за результати команди. Він зазначив, що у перемог завжди багато "учасників", а за поразки відповідає лише головний тренер. Принаймні, саме такий підхід сповідує він. Каштру заявив, що не боїться відповідальності за невдачі команди, і саме він відповідає за все.

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Після тренування, по обіді гравці та члени делегації команди знову здали ПЛР-тести на COVID-19. Біля готелю команди можна було побачити кілька вболівальників Шахтаря, один з яких же приходив після матчу з Базелем. Вони трохи поспілкувалися з українським телебаченням. А в холі готелю Євген Коноплянка, який так і не зіграв на арені свого колишнього клубу Шальке, спілкувався з людиною, яка, як з'ясувалося потім, є відомим російськомовним вболівальником Шальке з Німеччини.