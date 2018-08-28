Руководство Манчестер Юнайтед доверяет Моуринью и не будет увольнять его

Манчестер Юнайтед не планирует увольнять с должности главного тренера Жозе Моуринью и полностью доверяет португальцу.

Жозе Моуринью останется на посту главного тренера Манчестер Юнайтед, сообщает The Guardian. Разговоры о возможном увольнении португальца пошли еще после матча 2 тура с Брайтоном (2:3), а продолжились после разгромного поражения дома от Тоттенхэма (0:3).

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 0:3 – видео голов и обзор матча

Сообщается, что руководство клуба довольно реакцией команды на проигранный матч в Брайтоне и им понравился первый тайм против "шпор".

По информации источника, Моуринью не будет уволен минимум до 15 сентября, когда "красные" дьяволы сыграют против Уотфорда.

Моуринью: 3:0 – это счет, но также 3 – это количество титулов АПЛ, которые я выиграл