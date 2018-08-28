Тоттенхэм на выезде разгромил Манчестер Юнайтед

В заключительном матче 3-го тура АПЛ Тоттенхэм благодаря дублю Лукаса Моуры и голу Харри Кейна разгромил Манчестер Юнайтед на выезде.

Первый тайм прошел при однозначном преимуществе Манчестер Юнайтед, который начал создавать моменты уже на первых секундах – это Фред ворвался в штрафную и пробил мимо ближней штанги. У Тоттеннхема не шла игра в атаке, а в обороне раз за разом возникали грандиозные пожары – как вот на 16-й минуте, когда Роуз при передаче на Льориса вывел Лукаку один на на один. Ромелду обыграл голкипера, однако с острого угла правой ногой немного не попал в ворота. На 30-й Фред вошел в штрафную, обыграл Алдервейрельда и нанёс обводящий удар – неточно! Ну а через четыре минуты шанс отличиться упустили Погба и Матич – первый из ударной позиции пробил по центру, а второй не смог добить с нескольких метров.

Тоттенхэм не был совсем беспомощным, пытаясь огрызаться. На 25-й минуте это едва не привело к голу, который организовал Давид Де Хеа – он отдал авантюрную передачу защитнику, которую едва не перехватили и которая вывела его под прессинг. Деле Алли отобрал мяч, вышел один на один, но почему-то растерялся и дал Филу Джонсу выбить мяч из-под его ног. Через четыре же минуты Лукас Моура, который был наиболее активным футболистом "шпор", ворвался в штрафную и упал в борьбе с Линделёфом. Арбитр тут же приказал подниматься, хотя повторы показали неоднозначность эпизода – там можно было как ставить, так и не ставить 11-метровый. Тем не менее, в первом тайме Тоттенхэм выглядел слишком пассивным, не заслужив взятия ворот.

На старте второго тайма "шпоры" шокировали Олд Траффорд. Еще на 48-й минуте Тоттенхэм мог забить после удара Кейна и отскока на Моуру, однако мяч перелетел через его голову. Через минуту Эриксен прорвался по правому флангу и выкатил в штрафную под удар Деле Алли, однако его удар удалось заблокировать. Впрочем, сразу же после этого подачу с углового замкнул Кейн, а через две минуты Моура удвоил преимущество после прохода и прострела Эриксена. 0:2 на 52-й минуте – и это был далеко не конец бед хозяев, ведь травму получил Фил Джонс.

МЮ оказал фантастическое давление на 60-х минутах. Так, на 61-й Лингард после скидки Лукаку оказался один на один с голкипером, но в последний момент ему помешали нанести точный удар, а на 65-й Линделёф замкнул подачу со штрафного ударом головой в ближний угол – мяч коснулся сетки с внешней стороны! Тут же Виктор едва не стал антигероем, создав для "шпор" два момента за две минуты – сначала он вывел Деле Алли один на один с Де Хеа пасом назад, однако кипер МЮ снова спас свою команду. При подаче же с углового швед потерял Эриксена, и тот лишь чудом не пробил точно в ближний угол. Неплохие удары были у Лингарда и Санчеса, однако и они не привели к взятию ворот.

Ближе к 80-м минутам моменты МЮ потеряли в качестве, и Тотнем постепенно отвел игру от своих ворот, а на 85-й вообще закрыл её. Лукас Моура получил передачу от Харри Кейна, обыграл Смоллинга, вышел один на один с Де Хеа за забил третий гол. И, возможно, отправил Жозе Моуринью в отставку.

Таким образом, Тоттенхэм набрал девять очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице. Манчестер Юнайтед после поражения остался с тремя очками, сохраняя тринадцатое место.

Чемпионат Англии, 3-й тур

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 0:3

Голы: Кейн, 50, Моура, 52, 85