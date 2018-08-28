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Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 0:3 – видео голов и обзор матча

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Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 0:3 – видео голов и обзор матча
Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 0:3 – видео голов и обзор матча

В матче 3 тура АПЛ подопечные Моуринью проиграли Тоттенхэму. В матче 3 тура АПЛ подопечные Жозе Моуринью дома проиграли Тоттенхэму. Смотрите видео голов и обзор матча.

Манчестер Юнайтед в рамках 3 тура АПЛ родном Олд Траффорд принимал Тоттенхэм. После первого тайма при игровом преимуществе хозяев на табло сохранялись нули.

Во второй половине встречи подопечные Маурисио Почеттино, играя на контратаках, благодаря голу Харри Кейна и дублю Лукаса Моуры смогли нанести Жозе Моуринью и его команде разгромное поражение.

Чемпионат Англии, 3-й тур

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 0:3

Голы: Кейн, 50, Моура, 52, 85

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англия3 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм: Понедельник 27 августа 2018

Манчестер Юнайтед
Матч окончен
0 : 3
Тоттенхэм
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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм Тоттенхэм Тоттенхэм Видеоновости
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