Керівництво Манчестер Юнайтед довіряє Моурінью та не звільнятиме його

Манчестер Юнайтед не планує звільняти з посади головного тренера Жозе Моурінью і повністю довіряє португальцю.

Жозе Моурінью залишиться на посаді головного тренера Манчестер Юнайтед, повідомляє The Guardian. Розмови щодо можливого звільнення португальця пішли ще після матчу 2 туру з Брайтоном (2:3), а продовжились після розгромної поразки вдома від Тоттенхема (0:3).

Манчестер Юнайтед – Тоттенхем – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Повідомляється, що керівництво клубу задоволене реакцією команди на програний матч у Брайтоні і їм сподобався перший тайм проти "шпор".

За інформацією джерела, Моурінью не буде звільнений мінімум до 15 вересня, коли "червоні" дияволи зіграють проти Уотфорда.

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