Моуринью: 3:0 – это счет, но также у – это количество титулов АПЛ, которые я выиграл

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью прокомментировал разгромное поражение от Тоттенхэма (0:3).

"Мы работали целую неделю, и в тактическом плане мы не проиграли, но мы проиграли игру. Мы очень хорошо работали в течение недели, готовились к игре, игроки имели фантастическое отношение к игре.

Тоттенхэм на выезде разгромил Манчестер Юнайтед

В перерыве результат должен был быть 2:0, 3:1, 3:0, но что-то изменило игру. Результат был 2:0, но команда была в игре, и я считаю, что один гол мог изменить игру. Думаю, что Тоттенхэм это чувствовал, мы чувствовали это так же. Но потом был забит третий гол, который убил игру.

Все наши болельщики не читали прессу, не смотрели телевизор, они умнее всего этого. Они ответили фантастическим способом. Я не думаю, что для команды нормально проигрывать со счетом 0:3, а для болельщиков реагировать таким способом.

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 0:3 – видео голов и обзор матча

Команда билась с сопереживанием друг к другу, солидарностью между игроками, с честью защищая цвета Манчестер Юнайтед. Проигрывать дома конечно очень трудно для всех, но, я думаю, одна вещь понятна – команда объединена. Нет единства без тренера.

Вы знаете, какой счет? 3:0. Знаете, что это значит? 3:0 – счет. Но также три – это количество титулов Премьер-лиги, которые я выиграл. Я выиграл больше титулов премьер-лиги, чем остальные 19 тренеров вместе взятые. Три – мои, два – их. Уважайте", – цитирует Моуринью Sky Sports.