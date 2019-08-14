Михайличенко может стать тренером Динамо уже завтра, – СМИ

Руководство киевского Динамо ведет переговоры со спортивным директором клуба Алексеем Михайличенко насчет его возможного назначения на пост главного тренера "бело-синих".

Михайличенко получил предложение возглавить первую команду Динамо. При этом Алексей Александрович не ответил на предложение владельца клуба, а попросил время на размышление, информирует FCDynamoNation. О решении Михайличенко станет известно уже завтра, добавляет Football.ua.

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Пока что кандидатура Михайличенко остается приоритетной для Динамо, но в случае его отказа руководство клуба продолжит поиски нового главного тренера.

Напомним, Алексей Михайличенко уже возглавлял Динамо и выиграл 2 чемпионских титула в 2-х полноценных сезонах. В начале своего третьего сезона в команде он был уволен при схожих обстоятельствах – поражения от Шахтера на старте сезона и неудачный матч с Трабзонспором в квалификации Лиги чемпионов (1:2).

Добавим, что с 2011-го года Алексей Александрович работал футбольным директором клуба, затем был в тренерском штабе Олега Блохина, временно возглавлял команду, а с 2013-го года перешел на должность спортивного директора.

Напомним, что Александр Хацкевич был уволен после вылета Динамо из квалификации Лиги чемпионов, сыграв дома вничью с Брюгге (3:3), перед этим уступив на выезде (1:0).

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