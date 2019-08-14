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Михайличенко может стать тренером Динамо уже завтра, – СМИ

21:20 468 Читати українською
Михайличенко может стать тренером Динамо уже завтра, – СМИ
Алексей Михайличенко / фото: ФК Динамо Киев

Руководство киевского Динамо ведет переговоры со спортивным директором клуба Алексеем Михайличенко насчет его возможного назначения на пост главного тренера "бело-синих".

5’ Виталий Буяльский
50’ Владимир Шепелев
82’ Никита Бурда
90+3’ Брендон Мехеле
 
Симон Дели 38’
Перси Тау 84’
Рууд Вормер 88’
Лоис Опенда 90+6’
5’ Виталий Буяльский
38’ Симон Дели
50’ Владимир Шепелев
82’ Никита Бурда
84’ Перси Тау
88’ Рууд Вормер
90+3’ Брендон Мехеле
90+6’ Лоис Опенда

Михайличенко получил предложение возглавить первую команду Динамо. При этом Алексей Александрович не ответил на предложение владельца клуба, а попросил время на размышление, информирует FCDynamoNation. О решении Михайличенко станет известно уже завтра, добавляет Football.ua.

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Пока что кандидатура Михайличенко остается приоритетной для Динамо, но в случае его отказа руководство клуба продолжит поиски нового главного тренера.

Напомним, Алексей Михайличенко уже возглавлял Динамо и выиграл 2 чемпионских титула в 2-х полноценных сезонах. В начале своего третьего сезона в команде он был уволен при схожих обстоятельствах – поражения от Шахтера на старте сезона и неудачный матч с Трабзонспором в квалификации Лиги чемпионов (1:2).

Добавим, что с 2011-го года Алексей Александрович работал футбольным директором клуба, затем был в тренерском штабе Олега Блохина, временно возглавлял команду, а с 2013-го года перешел на должность спортивного директора.

Напомним, что Александр Хацкевич был уволен после вылета Динамо из квалификации Лиги чемпионов, сыграв дома вничью с Брюгге (3:3), перед этим уступив на выезде (1:0).

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Трансферы Динамо Киев Динамо Киев - Брюгге Алексей Михайличенко
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