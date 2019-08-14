Михайличенко може стати тренером Динамо вже завтра, – ЗМІ

Керівництво київського Динамо веде переговори зі спортивним директором клубу Олексієм Михайличенком щодо його можливого призначення на посаду головного тренера "біло-синіх".

Михайличенко отримав пропозицію очолити першу команду Динамо. При цьому Олексій Олександрович не дав відповідь на пропозицію власника клубу, а попросив якийсь час на роздуми, інформує FCDynamoNation. Про рішення Михайличенка стане відомо вже завтра, додає Football.ua.

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Поки що кандидатура Михайличенка залишається пріоритетною для Динамо, але в разі його відмови керівництво клубу продовжить пошуки нового головного тренера.

Нагадаємо, Олексій Михайличенко вже очолював Динамо і виграв 2 чемпіонські титули у 2-х повноцінних сезонах. На початку свого третього сезону в команді він був звільнений за схожих обставин – поразки від Шахтаря на старті сезону і невдалий матч з Трабзонспором в кваліфікації Ліги чемпіонів (1:2).

Додамо, що з 2011-го року Олексій Олександрович працював футбольним директором клубу, потім був у тренерському штабі Олега Блохіна, тимчасово очолював команду, а з 2013-го року перейшов на посаду спортивного директора.

Нагадаємо, що Олександр Хацкевич був звільнений після вильоту Динамо з кваліфікації Ліги чемпіонів, зігравши вдома внічию з Брюгге (3:3), перед цим поступившись на виїзді (1:0).

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