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Михайличенко може стати тренером Динамо вже завтра, – ЗМІ

21:18 14190 Читать на русском
Михайличенко може стати тренером Динамо вже завтра, – ЗМІ
Олексій Михайличенко / фото: ФК Динамо Київ

Керівництво київського Динамо веде переговори зі спортивним директором клубу Олексієм Михайличенком щодо його можливого призначення на посаду головного тренера "біло-синіх".

5’ Віталій Буяльський
50’ Володимир Шепелєв
82’ Микита Бурда
90+3’ Брендон Мехеле
 
Сімон Делі 38’
Персі Тау 84’
Рууд Вормер 88’
Лоїс Опенда 90+6’
5’ Віталій Буяльський
38’ Сімон Делі
50’ Володимир Шепелєв
82’ Микита Бурда
84’ Персі Тау
88’ Рууд Вормер
90+3’ Брендон Мехеле
90+6’ Лоїс Опенда

Михайличенко отримав пропозицію очолити першу команду Динамо. При цьому Олексій Олександрович не дав відповідь на пропозицію власника клубу, а попросив якийсь час на роздуми, інформує FCDynamoNation. Про рішення Михайличенка стане відомо вже завтра, додає Football.ua.

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Поки що кандидатура Михайличенка залишається пріоритетною для Динамо, але в разі його відмови керівництво клубу продовжить пошуки нового головного тренера.

Нагадаємо, Олексій Михайличенко вже очолював Динамо і виграв 2 чемпіонські титули у 2-х повноцінних сезонах. На початку свого третього сезону в команді він був звільнений за схожих обставин – поразки від Шахтаря на старті сезону і невдалий матч з Трабзонспором в кваліфікації Ліги чемпіонів (1:2).

Додамо, що з 2011-го року Олексій Олександрович працював футбольним директором клубу, потім був у тренерському штабі Олега Блохіна, тимчасово очолював команду, а з 2013-го року перейшов на посаду спортивного директора.

Нагадаємо, що Олександр Хацкевич був звільнений після вильоту Динамо з кваліфікації Ліги чемпіонів, зігравши вдома внічию з Брюгге (3:3), перед цим поступившись на виїзді (1:0).

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Теги
Динамо Динамо Трансфери Динамо Київ Динамо - Брюгге Олексій Михайличенко
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