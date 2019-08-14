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Суркис выбирает из двух кандидатов на должность исполняющего обязанности главного тренера Динамо, – СМИ

16:36 534 Читати українською
Суркис выбирает из двух кандидатов на должность исполняющего обязанности главного тренера Динамо, – СМИ
Игорь Суркис / фото: ФК Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис имеет две кандидатуры на пост главного тренера киевского клуба.

5’ Виталий Буяльский
50’ Владимир Шепелев
82’ Никита Бурда
90+3’ Брендон Мехеле
 
Симон Дели 38’
Перси Тау 84’
Рууд Вормер 88’
Лоис Опенда 90+6’
5’ Виталий Буяльский
38’ Симон Дели
50’ Владимир Шепелев
82’ Никита Бурда
84’ Перси Тау
88’ Рууд Вормер
90+3’ Брендон Мехеле
90+6’ Лоис Опенда

Президент Динамо Игорь Суркис пока не принял решение о новом главном тренере команды, сообщает Sport.ua со ссылкой на собственные источники.

Хацкевич официально уволен из Динамо – тренерский штаб также ушел в отставку

По информации издания, на данный момент есть две кандидатуры, которые могут возглавить команду с приставкой исполняющий обязанности. Это – Алексей Михайличенко и Александр Заваров.

Михайличенко сейчас занимает должность спортивного директора клуба, а Заваров работает селекционером. Добавляется, что оба предварительно готовы принять команду.

Напомним, Александр Хацкевич был уволен с поста главного тренера Динамо после вылета из квалификации Лиги чемпионов.

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Теги
Алексей Михайличенко Александр Заваров Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис Александр Хацкевич Александр Хацкевич Динамо Киев - Брюгге
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