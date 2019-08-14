Суркис выбирает из двух кандидатов на должность исполняющего обязанности главного тренера Динамо, – СМИ

Президент Динамо Игорь Суркис имеет две кандидатуры на пост главного тренера киевского клуба.

Президент Динамо Игорь Суркис пока не принял решение о новом главном тренере команды, сообщает Sport.ua со ссылкой на собственные источники.

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По информации издания, на данный момент есть две кандидатуры, которые могут возглавить команду с приставкой исполняющий обязанности. Это – Алексей Михайличенко и Александр Заваров.

Михайличенко сейчас занимает должность спортивного директора клуба, а Заваров работает селекционером. Добавляется, что оба предварительно готовы принять команду.

Напомним, Александр Хацкевич был уволен с поста главного тренера Динамо после вылета из квалификации Лиги чемпионов.

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