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"Рука Луческу уже заметна": Суркис доволен стартом Динамо в УПЛ

21:19 - Читати українською
"Рука Луческу уже заметна": Суркис доволен стартом Динамо в УПЛ
Игорь Суркис (в центре) / ФК Динамо

Президент киевского Динамо Игорь Суркис поделился мыслями об игре команды в 1-м туре Премьер-лиги против донецкого Олимпика.

23’ Сергей Политыло
 
Виталий Буяльский 8’
Тарас Завийский 15’
Владислав Супряга 56’
Виктор Цыганков 87’
8’ Виталий Буяльский
15’ Тарас Завийский
23’ Сергей Политыло
56’ Владислав Супряга
87’ Виктор Цыганков

"Чемпионат состоит из 26 матчей, плюс у нас есть Кубок Украины и еврокубки. Выиграли сегодня, молодцы. С учетом количества травмированных футболистов, считаю, что результат уверенный, хороший. Но не все получалось. Есть еще и брак, исполнительское мастерство. Только Супряга имел три 100 % момента, должен был забить.

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В принципе, стартом чемпионата я доволен. Те три недели, что Мистер провел в команде, заметные невооруженным глазом. Подчеркиваю, семь человек стартового состава сегодня не играли, а награвалась последние пять-семь дней эта команда. Я считаю, что у нас есть перспектива с оптимизмом смотреть в будущее. Я надеюсь, что все будут добавлять, все поймут модель и структуру игры Луческу, а она будет построена таким образом, что у нас будет меньше валидольной матчей.

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Что нового добавил Луческу в игру команды? Во-первых, контроль мяча, во-вторых, агрессия, и я вижу у ребят огромное желание побеждать. Это самое главное, а также ответственность за результат. И у Луческу критерий – побеждать на футбольном поле. У Лобановского было так – даже при плохой игре если есть результат, то результат остается на табло. А сегодня была хорошая игра.

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Первый матч всегда волнующий и тренеры переживают, особенно за результат первого поединка. По результату он сегодня удался, по ошибкам, которые были, а они были, Мистер сделает определенные замечания на теоретических занятиях и в тренировочном процессе. Думаю, с каждым матчем команда будет прибавлять и радовать нас хорошей игрой", – цитирует функционера официальный сайт клуба.

Напомним, что Динамо разгромило Олимпик (4:1) в дебютном туре УПЛ. Голами отметились Буяльский, Супряга и Цыганков, а еще один мяч в свои ворота забил защитник донетчан Завийский.

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