"Рука Луческу уже заметна": Суркис доволен стартом Динамо в УПЛ

"Чемпионат состоит из 26 матчей, плюс у нас есть Кубок Украины и еврокубки. Выиграли сегодня, молодцы. С учетом количества травмированных футболистов, считаю, что результат уверенный, хороший. Но не все получалось. Есть еще и брак, исполнительское мастерство. Только Супряга имел три 100 % момента, должен был забить.

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В принципе, стартом чемпионата я доволен. Те три недели, что Мистер провел в команде, заметные невооруженным глазом. Подчеркиваю, семь человек стартового состава сегодня не играли, а награвалась последние пять-семь дней эта команда. Я считаю, что у нас есть перспектива с оптимизмом смотреть в будущее. Я надеюсь, что все будут добавлять, все поймут модель и структуру игры Луческу, а она будет построена таким образом, что у нас будет меньше валидольной матчей.

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Что нового добавил Луческу в игру команды? Во-первых, контроль мяча, во-вторых, агрессия, и я вижу у ребят огромное желание побеждать. Это самое главное, а также ответственность за результат. И у Луческу критерий – побеждать на футбольном поле. У Лобановского было так – даже при плохой игре если есть результат, то результат остается на табло. А сегодня была хорошая игра.

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Первый матч всегда волнующий и тренеры переживают, особенно за результат первого поединка. По результату он сегодня удался, по ошибкам, которые были, а они были, Мистер сделает определенные замечания на теоретических занятиях и в тренировочном процессе. Думаю, с каждым матчем команда будет прибавлять и радовать нас хорошей игрой", – цитирует функционера официальный сайт клуба.

Напомним, что Динамо разгромило Олимпик (4:1) в дебютном туре УПЛ. Голами отметились Буяльский, Супряга и Цыганков, а еще один мяч в свои ворота забил защитник донетчан Завийский.

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