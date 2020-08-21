"Рука Луческу вже помітна": Суркіс задоволений стартом Динамо в УПЛ

"Чемпіонат складається з 26 матчів, плюс у нас є Кубок України і єврокубки. Виграли сьогодні, молодці. З урахуванням кількості травмованих футболістів, вважаю, що результат впевнений, хороший. Не все виходило. Є ще й брак, виконавча майстерність. Тільки Супряга мав три 100 % моментів, повинен був забити.

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В принципі, стартом чемпіонату я задоволений. Ті три тижні, що Містер провів в команді, помітні неозброєним оком. Підкреслюю, сім чоловік стартового складу сьогодні не грали, а награвалась останні п'ять-сім днів ця команда. Я вважаю, що у нас є перспектива з оптимізмом дивитися в майбутнє. Я сподіваюся, що всі будуть додавати, всі зрозуміють модель і структуру гри Луческу, а вона буде побудована таким чином, що у нас буде менше валідольних матчів.

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Що нового додав Луческу в гру команди? По-перше, контроль м'яча, по-друге, агресія, і я бачу у хлопців величезне бажання перемагати. Це найголовніше, а також відповідальність за результат. І у Луческу критерій – перемагати на футбольному полі. У Лобановського було так – навіть при поганій грі якщо є результат, то результат залишається на табло. А сьогодні була хороша гра.

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Перший матч завжди хвилюючий і тренери переживають, особливо за результат першого поєдинку. За результатом він сьогодні вдався, по помилках, які були, а вони були, Містер зробить певні зауваження на теоретичних заняттях і в тренувальному процесі. Думаю, з кожним матчем команда буде додавати і радувати нас хорошою грою", – цитує функціонера офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що Динамо розгромило Олімпік (4:1) у дебютному турі УПЛ. Голами відзначилися Буяльський, Супряга та Циганков, а ще один м'яч у власні ворота забив оборонець донеччан Завійський.

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