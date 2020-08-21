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ОЛІМПІК - ДИНАМО СЕВІЛЬЯ - ІНТЕР ШАХТАР - КОЛОС ТРАНСФЕРИ

"Рука Луческу вже помітна": Суркіс задоволений стартом Динамо в УПЛ

21:19 - Читать на русском
"Рука Луческу вже помітна": Суркіс задоволений стартом Динамо в УПЛ
Ігор Суркіс (у центрі) / ФК Динамо

Президент київського Динамо Ігор Суркіс поділився думками про гру команди в 1-му турі Прем'єр-ліги проти донецького Олімпіка.

23’ Сергій Політило
 
Віталій Буяльський 8’
Тарас Завійський 15’
Владислав Супряга 56’
Віктор Циганков 87’
8’ Віталій Буяльський
15’ Тарас Завійський
23’ Сергій Політило
56’ Владислав Супряга
87’ Віктор Циганков

"Чемпіонат складається з 26 матчів, плюс у нас є Кубок України і єврокубки. Виграли сьогодні, молодці. З урахуванням кількості травмованих футболістів, вважаю, що результат впевнений, хороший. Не все виходило. Є ще й брак, виконавча майстерність. Тільки Супряга мав три 100 % моментів, повинен був забити.

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В принципі, стартом чемпіонату я задоволений. Ті три тижні, що Містер провів в команді, помітні неозброєним оком. Підкреслюю, сім чоловік стартового складу сьогодні не грали, а награвалась останні п'ять-сім днів ця команда. Я вважаю, що у нас є перспектива з оптимізмом дивитися в майбутнє. Я сподіваюся, що всі будуть додавати, всі зрозуміють модель і структуру гри Луческу, а вона буде побудована таким чином, що у нас буде менше валідольних матчів.

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Що нового додав Луческу в гру команди? По-перше, контроль м'яча, по-друге, агресія, і я бачу у хлопців величезне бажання перемагати. Це найголовніше, а також відповідальність за результат. І у Луческу критерій – перемагати на футбольному полі. У Лобановського було так – навіть при поганій грі якщо є результат, то результат залишається на табло. А сьогодні була хороша гра.

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Перший матч завжди хвилюючий і тренери переживають, особливо за результат першого поєдинку. За результатом він сьогодні вдався, по помилках, які були, а вони були, Містер зробить певні зауваження на теоретичних заняттях і в тренувальному процесі. Думаю, з кожним матчем команда буде додавати і радувати нас хорошою грою", – цитує функціонера офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що Динамо розгромило Олімпік (4:1) у дебютному турі УПЛ. Голами відзначилися Буяльський, Супряга та Циганков, а ще один м'яч у власні ворота забив оборонець донеччан Завійський.

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Олімпік – Динамо: анонс матчу УПЛ
08:30
11736
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