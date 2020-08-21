Олимпик – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ – официальный дебют Луческу с большими проблемами

Новый сезон чемпионата Украины начинается с официального дебюта Мирчи Луческу. Матч, как и онлайн-трансляция Олимпик – Динамо на "Футбол 24", стартует в 17:00. Прямая трансляция на канале "Футбол 2". Экс-наставник Шахтера выиграл 2 товарищеских матча против команд из Второй лиги, но проиграл Десне в рамках подготовки к своему первому киевскому сезону. Если у динамовцев лучшим бомбардиром стал Супряга (3 гола и 2 ассиста), то лидером атаки дончан остается Шахаб.

Олимпик – Динамо: анонс и прогноз на матч УПЛ

Иранский форвард наколотил 6 мячей за 5 спаррингов. Олимпик также очень уверенно прошелся клубами низших лиг, а свое единственное поражение потерпел от Десны. За предыдущие 16 игр между отчетными соперниками дончане победили лишь раз, а проиграли 12, так что фаворит был очевиден. В то же время у киевлян огромные кадровые потери в обороне (из-за травм вылетели Попов, Миколенко, Шабанов, Бурда) и атаке (без Цыганкова, Вербича и Шепелева), поэтому команда Климовского не выглядела безнадежно.

Олимпик: Кичак – Пасич, Зотько, Снурницын, Лебеденко – Политыло, Завийский – Чогадзе, Романовский, Тейшейра – Шахаб

Динамо: Бущан – Тымчик, Кендзера, Сирота, Караваев – Сидорчук, Шапаренко – Цитаишвили, Буяльський, Де Пена – Супряга