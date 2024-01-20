По итогам первого этапа подготовки к весенней части сезона Рух выставил на трансфер сразу трех футболистов, сообщает Sport.ua.

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По информации источника, украинские полузащитники Алексей Довгий и Марьян Мысык, а также аргентинский защитник Фабрицио Альваренга не вписываются в игровые схемы, которые сейчас на вооружении у львовской команды.

Напомним, Довгий в текущем сезоне за первую команду Руха провел лишь один матч, получая игровое время в составе резервной команды во Второй лиге (1 гол в 10 играх). Transfermarkt оценивает 34-летнего ветерана в 100 тысяч евро. Мысык и Альваренга выходили в трех поединках (у украинца в активе 1 ассист), а Transfermarkt просит за них 200 тысяч евро.

Напомним, уже в воскресенье, 21 января, Рух, который в турнирной таблице УПЛ идет шестым, отправится на зимний сбор в Словению.

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