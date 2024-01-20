За підсумками першого етапу підготовки до весняної частини сезону Рух виставив на трансфер одразу трьох футболістів, повідомляє Sport.ua.

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За інформацією джерела, українські півзахисники Олексій Довгий і Mар'ян Mисик та аргентинський оборонець Фабріціо Альваренга не вписуються в ігрові схеми, які зараз на озброєнні у львівської команди.

Нагадаємо, Довгий у поточному сезоні за першу команду Руха провів лише один матч, отримуючи ігровий час у складі резервної команди в Другій лізі (1 гол в 10 іграх). Transfermarkt оцінює 34-річного ветерана у 100 тисяч євро. Мисик та Альваренга виходили у трьох поєдинках (в українця в доробку 1 асист), а Transfermarkt править за них 200 тисяч євро.

Нагадаємо, вже у неділю, 21 січня, Рух, який у турнірній таблиці УПЛ йде шостим, вирушить на зимовий збір у Словенію.

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