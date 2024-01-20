Рух виставив на трансфер трьох досвідчених футболістів – "жовто-чорні" вирішили позбутись вчорашніх лідерів
Львівський клуб активно працює над комплектацією складу.
За підсумками першого етапу підготовки до весняної частини сезону Рух виставив на трансфер одразу трьох футболістів, повідомляє Sport.ua.
Шахтар перевів двох гравців з досвідом Ліги чемпіонів у команду U-17 – джерело розкрило прізвища вигнанців
За інформацією джерела, українські півзахисники Олексій Довгий і Mар'ян Mисик та аргентинський оборонець Фабріціо Альваренга не вписуються в ігрові схеми, які зараз на озброєнні у львівської команди.
Нагадаємо, Довгий у поточному сезоні за першу команду Руха провів лише один матч, отримуючи ігровий час у складі резервної команди в Другій лізі (1 гол в 10 іграх). Transfermarkt оцінює 34-річного ветерана у 100 тисяч євро. Мисик та Альваренга виходили у трьох поєдинках (в українця в доробку 1 асист), а Transfermarkt править за них 200 тисяч євро.
Нагадаємо, вже у неділю, 21 січня, Рух, який у турнірній таблиці УПЛ йде шостим, вирушить на зимовий збір у Словенію.
"Тренер собі не ворог": Віталій Пономарьов – про особливий Рух, готовність талантів до топ-чемпіонатів і найкращих в УПЛ