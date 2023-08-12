Оболонь поразила в предыдущем туре, создав аномальное количество моментов у ворот Динамо. Казалось, что все просто недооценили "пивоваров" – перед стартом чемпионата их записали в борьбу за выживание. Впрочем, в выездной встрече с Черноморцем стало очевидно, что у команды Валерия Иващенко впереди много работы.

Киевляне в первом тайме нанесли всего три удара, два из которых не представляли опасности. Отметить можно только выстрел Мединского после передачи в центр штрафной – Игорь плотно пробил низом, однако Шевченко взял мяч намертво. Чего-то более интересного Оболонь не организовала, большую часть времени работая в обороне.

Оборона была такой себе. Иеде (один из лучших игроков матча) постоянно находил пространство между линиями и протягивал мяч сквозь них, Ермаков раздавал шикарные забросы, Кузык вечно забегал за спину, Васильев резал оборону пасами и тому подобное. Черноморец доминировал, что вылилось аж в 11 ударов до перерыва.

Уже на 11-й минуте Иеде бахнул из-за пределов штрафной и заставил Федоривского тянуться в левый угол. На 14-й же одесситы открыли счет – Штогрин замкнул подачу с углового, Федоривский парировал, а Васильев сыграл на добивании. 1:0.

Еще через две минуты классный заброс от Ермакова в зону между центрбеками должен был завершаться выходом Кузыка один на один, но Орест слишком отпустил мяч. На 23-й минуте он снова подвел: Ермаков открылся под пас Иеде и выстрелил с дистанции, а мяч рикошетом пошел в противоход голкиперу – Федоривский парировал на Кузыка, однако тот не смог сыграть на добивании.

В последней трети первого тайма игра несколько успокоилась, хотя перед перерывом Иеде снова мог забивать (мяч срезался с ноги). В конце концов, отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе Черноморца – а всего через минуту после возобновления игры преимущество стало еще серьезнее. Карась сфолил против Иеде на фланге и получил вторую желтую карточку, оставив Оболонь в меньшинстве!

Интересно, что в предыдущем матче киевлян две желтые заработал Груша, а с Колосом только ранняя замена спасла Мороза от той же участи. Оставшись вдесятером в Одессе, "пивовары" пропустили во второй раз. На 62-й минуте Кузык принял заброс из глубины, расшатал Лукьянчука в штрафной и пробил – Федоровский парировал, а Иеде спокойно сыграл на добивании (за Самсоном не уследил Приймак). 2:0.

На 66-й минуте Кузык получил разрезной пас от Васильева и вышел один на один, но не смог переиграть Федоривского. Казалось, что разгром не за горами, однако затем игра резко развернулась. Уже на 67-й одесситы едва не пропустили в результате выхода Мединского один на один, а на 72-й Кузык отмахнулся от Лукьянчука и тоже получил вторую желтую. Составы сравнялись!

На 79-й минуте Черноморец вообще в меньшинстве остался. Салюк при попытке отдать пас голкиперу махнул мимо мяча, а после этого сбил Тарануху – Дмитрий Панчишин сразу показал красную карточку!

Впрочем, даже при игре 10 на 9 Оболонь не создала ничего интереснее лонгшота Черненко (Шевченко не спал). Только в компенсированное время ударами с близких дистанции могли забивать Чернов и Фатеев, но точности им не хватило.

Одесситы же на 87-й минуте едва не забили третий. Хадида пробил со стандарта в ближнюю девятку, попав в перекладину! Этот момент стал последним во встрече. Финальный свисток зафиксировал 280-ю победу Черноморца в УПЛ.

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