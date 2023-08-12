Рух на останніх хвилинах здобув перемогу над Поліссям (1:0) в матчі 3-го туру УПЛ. Читайте звіт про зустріч Полісся – Рух на "Футбол 24".

В поєдинку зійшлись команди, які солідно розпочали сезон. Рух узагалі здобув дві перемоги у 2 матчах, а Полісся має перемогу та поразку за 2 тури. Але сьогодні перша половина пройшла сухо та майже без моментів, хоча новачок УПЛ був гострішим. Ледвій двічі рятував, спочатку після удару головою Чоботенка, а пізніше гостро пробив Кравченко.

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По перерві Полісся продовжувало створювати більше небезпеки, але могло і пропустити – Сапуга головою замикав навіс з флангу, але Бойко парирував удар зблизька. Після цього моменту екс-воротар Динамо про щось спілкувався із суддею, приобійнявши його.

Денис на 77 хвилині ледь не привіз гол у власні ворота, віддавши неточну передачу в дотик – гравці Руха не скористались епізодом. Полісся після цього притиснуло львів'ян до власних воріт, однак з великою кількістю навісів впорався Ледвій. Рух все ж виявився більш наполегливим: Климчук класно навісив на дальню стійку, а Квасниця в дотик замкнув.

Таким чином, Рух набрав 9 очок та став одноосібним лідером УПЛ після 3 турів (Динамо та Шахтар не грали свої поєдинки). Полісся з 3 пунктами розташувалось на 10 сходинці.

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