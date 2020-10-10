Один из новичков украинской Премьер-лиги в ближайшее время может сменить тренера.

Львовский Рух крайне неудачно начал дебютный сезон в высшем дивизионе чемпионата Украины – две ничьи и три поражения и, как следствие, предпоследняя ступенька в турнирной таблице.

Рух попрощался с двумя легионерами

В клубе всерьез задумались над сменой тренера. Новым наставником команды может стать Юрий Вернидуб, сообщает в Facebook программа ТаТоТаке. Экс-тренер Зари на днях прибыл во Львов, где начал переговоры с руководством Руха. 54-летний специалист осмотрел базу, узнал о целях, задачах и способах их выполнения. Чем завершатся эти переговоры и останется ли в клубе Иван Федык – пока неизвестно.

К слову, разговор между Вернидубом и презинетом клуба Козловским планировалась еще в августе, однако тогда переговоры были прерваны из-за предложения из Астаны. Переговоры с этим клубом не закончились успехом, поэтому теперь Вернидуб рассматривает другие варианты.

Напомним, последним местом работы Вернидуба был солигорский Шахтер, который он покинул 31 августа. Белорусский клуб на тот момент возглавлял турнирную таблицу чемпионата.

Наследник Роналду и еще 2 игрока Динамо пройдут кастинг в Ювентус – итальянское СМИ ждет украинцев в топ-лиге