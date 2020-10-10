Львівський Рух вкрай невдало розпочав дебютний сезон у найвищому дивізіоні чемпіонату України – дві нічиї та три поразки і, як наслідок, передостання сходинка у турнірній таблиці.

Рух попрощався з двома легіонерами

У клубі всерйоз задумались над зміною тренера. Новим наставником команди може стати Юрій Вернидуб, повідомляє у Facebook програма ТаТоТаке. Екс-тренер Зорі на днях прибув до Львова, де розпочав переговори з керівництвом Руха. 54-річний фахівець оглянув базу, дізнався про цілі, завдання та засоби їх виконання. Чим завершаться ці перемовини і чи залишиться у клубі Іван Федик – поки невідомо.

До слова, розмова між Вернидубом та президентом Руха Козловським планувалася ще у серпні, однак тоді переговори перервалися через пропозицію з Астани. Перемовини з цим клубом не закінчилися успіхом, тому тепер Вернидуб розглядає інші варіанти.

Нагадаємо, останнім місцем роботи Вернидуба був солігорський Шахтар, який він покинув 31 серпня. Білоруський клуб на той момент очолював турнірну таблицю чемпіонату.

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