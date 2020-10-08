Грузин и ганец покинули столицу Галичины, сообщает официальный сайт клуба.

Карпаты попрощались с 13-ю игроками

Эрнест присоединился к Руху летом 2019 года. С тех пор он провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча. Однако, завоевать стабильное место в составе львовян не сумел. В свою очередь Ардазишвили появился в составе "желто-черных" зимой, но принял участие лишь в 3-х поединках Руха.

К слову, Рух после пяти стартовых туров УПЛ занимает 13-е место в турнирной таблице. В активе львовян только 2 очка.

Львов и Рух поделили очки в нервном дерби и остались в подвале турнирной таблицы УПЛ