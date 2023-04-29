Ворскла и Рух не смогли выявить сильнейшего в поединке 23-го тура УПЛ. Читайте отчет о поединке Рух – Ворскла на "Футбол 24".

Команды подходили с разным настроем к игре: Рух не знает вкуса побед уже в 7 матчах, тогда как Ворскла выигрывала в трех подряд поединках. Полтавчане на правах фаворита были более активным в атаке и создал неплохой момент на 10 минуте, но Кане после паса Сефери пробил немного мимо ворот.

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Ближе к середине тайма Рух создал две возможности – Исенко потянул удар Климчука, а Лях после подачи углового пробил чуть мимо. Лучший момент возник на 33 минуте – Челядин перехватил передачу Панькива, но не смог наказать за ошибку, пробив во вратаря. В итоге, первая часть игры завершилась без голов.

На старте второй половины Ворскла смогла повести в счете. Классная комбинация с участием Олейника, Кане и Степанюка завершилась простым голом последнего.

После этого Рух большими силами пошел вперед, но забить так и не удалось до 90 минуты. Климчук получил мяч в штрафной и подработал его головой, а Яворский пошел на снаряд ногой, задев нападающего. Сергей был удален с поля, а "украинский Грилиш" не оставил шансов Исенко.

Таким образом, Рух с 19 очками остался в зоне вылета, а Ворскла с 30 пунктами расположилась уже на седьмой строчке – в параллельной игре Кривбасс обыграл Александрию со счетом 2:1 и опередил полтавчан на 1 балл.

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