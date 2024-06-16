Олимпийская сборная Украины лишь в серии пенальти победила Кот-д'Ивуар U-20 в финале Tournoi Maurice Revello. Читайте обзор встречи в этой новости на "Футбол 24".

Турнир Мориса Ревелло, финал

Украина U-23 – Кот-д'Ивуар U-20 – 2:2 (серия пенальти – 5:4)

Голы: Шостак, 7, Хлань, 31 – Уотро, 45+3, 59

Сборная Украины добралась до финала товарищеского турнира Tournoi Maurice Revello с фантастическими показателями: 4 победы из 4, разница голов – 11:1. Соперником стала сборная Кот-д'Ивуара U-20, которая имеет несколько скромнее результаты, проиграв сверстникам из Саудовской Аравии, а вот в остальных трех матчах африканцы побеждали (разница голов – 8:3).

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Уже на 7-й минуте финального поединка Украина повела в счете. Центральные защитники Кот-д'Ивуара совершили двойную ошибку во время перехвата длинной передачи, буквально подарив мяч Шостаку. Хавбек Александрии легко реализовал выход один на один.

А уже на 31-й минуте "сине-желтые" удвоили преимущество. Симпор вроде бы обработал мяч, но его мгновенно обокрал Сикан и пробросил мимо другого защитника. Выход один на один, но нападающий Шахтера спиной заметил забегание Хланя параллельным курсом и выкатил на пустые ворота – 2:0.

Африканцы перед перерывом устроили настоящий штурм наших ворот и отыграли один мяч. Куасси в центре поля классно обыграл и отдал на правый край штрафной, а Зогбе оттуда отдал на Уотро, который фактически занес мяч в ворота.

На второй тайм вместо Федора на поле появился Ярмолюк. Украина могла снова удвоить преимущество, но с ударом Салюка после подачи с углового сейв совершил голкипер. Очеретько и Краснопир вышли на поле на 56-й минуте, и почти сразу едва не создали гол, но нападающий пробил во вратаря. Кот-д'Ивуар наказал мгновенно. Фесюн отдал неудачную передачу на Салюка, которого обокрали, а Уотро оформил дубль.

Команды откровенно устали, а Очеретько откровенно обеспокоил, оставшись на газоне после борьбы с соперником. Впрочем, хавбек смог продолжить игру. Крпуский и Сигеев обрезались на своей половине, Бамба пробил издали, но Фесюн сумел отбить. Последние минуты были под контролем Украины, которая зажала соперников у ворот, но игра завершилась ничьей.

По регламенту сразу после игры команды определяли сильнейшего в серии пенальти. Первый же удар украинцев был нереализован – Хлань плохо пробил, а голкипер отразил его удар. Фесюн отразил удары Куасси и Зогбе. В итоге, Украина одержала верх – 5:4.

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